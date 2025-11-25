Trump dichiara guerra ai Fratelli Musulmani | scatta l’iter per inserirli tra i terroristi

Ilgiornale.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Donald Trump mette nel mirino i Fratelli Musulmani. Il presidente degli Stati Uniti ha avviato un nuovo procedimento riguardante alcune cellule attive in diversi Paesi del Medio Oriente. Il tycoon ha firmato un ordine esecutivo che apre alla possibilità di classificare tali gruppi come "organizzazioni terroristiche straniere". Nel testo diffuso dalla Casa Bianca si afferma che le cellule dei Fratelli Musulmani "in Libano, Giordania ed Egitto" - quest’ultimo Paese in cui il movimento è nato quasi cento anni fa - "commettono o incoraggiano e sostengono campagne di violenza e destabilizzazione che danneggiano le proprie regioni, i cittadini americani o gli interessi americani". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

trump dichiara guerra ai fratelli musulmani scatta l8217iter per inserirli tra i terroristi

© Ilgiornale.it - Trump dichiara guerra ai Fratelli Musulmani: scatta l’iter per inserirli tra i terroristi

Leggi anche questi approfondimenti

trump dichiara guerra fratelliTrump dichiara guerra ai Fratelli Musulmani: scatta l’iter per inserirli tra i terroristi - L'ordine esecutivo consente una serie di misure finanziarie e amministrative come il congelamento dei beni, il divieto di transazioni e il divieto di ingresso negli Usa ... Come scrive ilgiornale.it

trump dichiara guerra fratelliTrump dichiara guerra ai narcos: incrociatori al largo del Venezuela - E gli obiettivi sono stati ben definiti: le basi in cui i narcos nascondono la propria attività. Riporta ilmessaggero.it

trump dichiara guerra fratelliColloqui di pace. Trump, fiducioso sulla possibilità di mettere fine alla guerra - Solo un paio di punti di disaccordo sui negoziatori americani e quelli ucraini, assicura la portavoce della casa Bianca ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Trump Dichiara Guerra Fratelli