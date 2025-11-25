Trump dichiara guerra ai Fratelli Musulmani | scatta l’iter per inserirli tra i terroristi
Donald Trump mette nel mirino i Fratelli Musulmani. Il presidente degli Stati Uniti ha avviato un nuovo procedimento riguardante alcune cellule attive in diversi Paesi del Medio Oriente. Il tycoon ha firmato un ordine esecutivo che apre alla possibilità di classificare tali gruppi come "organizzazioni terroristiche straniere". Nel testo diffuso dalla Casa Bianca si afferma che le cellule dei Fratelli Musulmani "in Libano, Giordania ed Egitto" - quest’ultimo Paese in cui il movimento è nato quasi cento anni fa - "commettono o incoraggiano e sostengono campagne di violenza e destabilizzazione che danneggiano le proprie regioni, i cittadini americani o gli interessi americani". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
