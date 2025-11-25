Trump apre a Maduro | presto una chiamata

Nonostante gli Stati Uniti abbiano appena designato Nicolás Maduro come capo di un’organizzazione terroristica, Donald Trump ha detto ai suoi consiglieri che ha intenzione di parlare direttamente con il presidente venezuelano. Lo hanno dichiarato ad Axios funzionari dell’attuale amministrazione statunitense. La volontà espressa da Trump rappresenta una svolta importante nella sua “diplomazia delle cannoniere” contro il Venezuela e potrebbe essere un segnale che attacchi missilistici statunitensi o azioni militari dirette sulla terraferma non sono imminenti, come invece apparivano nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

