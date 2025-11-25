Truffa alle assicurazioni da 4 milioni di euro cambia il giudice

Cambio di giudice nel processo a carico di 36 persone accusate di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di un numero rilevante di episodi di corruzione, falso, truffa, corruzione in atti giudiziari, produzione e utilizzo di documenti contraffatti al fine di conseguire. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Truffa milionaria alle assicurazioni denunciato dalla Gdf intermediario che operava su Isernia e Chieti - facebook.com Vai su Facebook

Truffe telefoniche in Italia: quasi 4 milioni di vittime e 628 milioni di euro persi nel 2024 - Nel 2024 il fenomeno delle truffe telefoniche in Italia ha raggiunto numeri impressionanti: quasi 3,9 milioni di italiani sono stati vittime di una truffa o di un tentativo di frode tramite ... Come scrive ilmessaggero.it

Truffe telefoniche: colpiti quasi 4 milioni di italiani - it, le truffe telefoniche hanno colpito quasi 4 milioni di italiani con danni di circa 628 milioni di euro. Scrive punto-informatico.it

Truffe telefoniche, l'anno scorso colpiti quasi 4 milioni di italiani: sottratti oltre 600 milioni di euro, come difendersi - Nel 2024 ben 3,9 milioni di italiani, pari all'intera popolazione della Puglia, hanno subito una truffa o perlomeno un tentativo di frode in ambito telefonico. Scrive corriere.it