Tron ares data di uscita del video on demand svelata

Il film Tron: Ares sta per arrivare nel catalogo dei contenuti in VOD, dopo un'uscita cinematografica che ha riscontrato risultati deludenti al botteghino e recensioni contrastanti. La pellicola, terzo capitolo della saga di fantascienza, introduce un'ambientazione che fonde la realtà con il mondo digitale del Grid. In questo aggiornamento, vengono dettagliate le modalità di distribuzione, le caratteristiche del prodotto e gli aspetti legati alla sua ricezione commerciale. Data di uscita e disponibilità in digitale e su supporto fisico. annuncio ufficiale e tempistiche. Disney ha comunicato che Tron: Ares sarà disponibile in modalità VOD e per acquisto digitale a partire da martedì 2 dicembre 2025.