Tristezza infinita è Conte il responsabile | voci dallo spogliatoio

Glieroidelcalcio.com | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli nonostante la vittoria contro l’Atalanta è emersa una responsabilità di Conte pesante e una tristezza che nessuno si aspettava. La squadra che un anno fa aveva dominato il campionato con una sicurezza impressionante oggi procede con un passo più incerto, infatti ogni successo sembra sempre accompagnato da qualche ombra di polemica. La vittoria convincente contro l’Atalanta avrebbe dovuto riportare serenità in un ambiente che continua a oscillare, però nel post partita è trapelato qualcosa di inatteso, quasi un nodo emotivo che ha scosso lo spogliatoio. Nessuno l’ha detto apertamente, almeno non subito, eppure quella sensazione si è fatta largo tra commenti, sguardi e parole appena accennate. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

tristezza infinita 232 conte il responsabile voci dallo spogliatoio

© Glieroidelcalcio.com - Tristezza infinita, è Conte il responsabile: voci dallo spogliatoio

News recenti che potrebbero piacerti

Segre: 'Tristezza infinita, mi sembra d'aver vissuto invano' - Non mi sento di parlare di questo argomento perché sennò mi sembra di avere vissuto invano". Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Tristezza Infinita 232 Conte