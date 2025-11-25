Tristezza infinita è Conte il responsabile | voci dallo spogliatoio

A Napoli nonostante la vittoria contro l’Atalanta è emersa una responsabilità di Conte pesante e una tristezza che nessuno si aspettava. La squadra che un anno fa aveva dominato il campionato con una sicurezza impressionante oggi procede con un passo più incerto, infatti ogni successo sembra sempre accompagnato da qualche ombra di polemica. La vittoria convincente contro l’Atalanta avrebbe dovuto riportare serenità in un ambiente che continua a oscillare, però nel post partita è trapelato qualcosa di inatteso, quasi un nodo emotivo che ha scosso lo spogliatoio. Nessuno l’ha detto apertamente, almeno non subito, eppure quella sensazione si è fatta largo tra commenti, sguardi e parole appena accennate. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

