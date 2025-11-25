Tristezza infinita è Conte il responsabile | voci dallo spogliatoio
A Napoli nonostante la vittoria contro l’Atalanta è emersa una responsabilità di Conte pesante e una tristezza che nessuno si aspettava. La squadra che un anno fa aveva dominato il campionato con una sicurezza impressionante oggi procede con un passo più incerto, infatti ogni successo sembra sempre accompagnato da qualche ombra di polemica. La vittoria convincente contro l’Atalanta avrebbe dovuto riportare serenità in un ambiente che continua a oscillare, però nel post partita è trapelato qualcosa di inatteso, quasi un nodo emotivo che ha scosso lo spogliatoio. Nessuno l’ha detto apertamente, almeno non subito, eppure quella sensazione si è fatta largo tra commenti, sguardi e parole appena accennate. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
News recenti che potrebbero piacerti
Devo dirvelo. Le vecchie fotografie dei vostri cari resuscitate e rimesse a nuovo con l'intelligenza artificiale mi danno una tristezza infinita. E attenzione che a forza di incollare sopra i loro volti quei sorrisi posticci, stereotipati, americani finirete per dimenticare q Vai su Facebook
Segre: 'Tristezza infinita, mi sembra d'aver vissuto invano' - Non mi sento di parlare di questo argomento perché sennò mi sembra di avere vissuto invano". Riporta ansa.it