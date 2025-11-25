Trevisani allarmato | Napoli in tensione situazione ben diversa da un anno fa Se Conte resta è una sorpresa

"> Riccardo Trevisani non usa giri di parole. Ai microfoni di fantacalcio.it, il giornalista ha fotografato così il momento complicato del Napoli: «È evidente come la situazione non sia serena come l’anno scorso». Una frase che riassume, secondo Trevisani, il clima teso che avvolge ambiente, squadra e allenatore. Il quadro delineato è preciso e impietoso: «Ci sono frecciatine, troppi infortunati e la Champions crea affanni. Mi pare un dato di fatto che la situazione non sia serena come quella dello scorso anno». 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Trevisani allarmato: «Napoli in tensione, situazione ben diversa da un anno fa. Se Conte resta è una sorpresa»

