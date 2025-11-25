Treni per Milano e Lombardia rischio disagi per lo sciopero del 28 novembre

Uno sciopero generale di 24 ore è stato indetto dai sindacati CUB, USB, Adl Cobas, Clap, Confederazione Cobas e Sial Cobas dalle 21 del 27 novembre alle 21 del 28 novembre – con possibili ripercussioni soprattutto sul traffico ferroviario lombardo. Sciopero treni tra il 27 e il 28 novembre A Milano, il servizio Atm . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Treni per Milano e Lombardia, rischio disagi per lo sciopero del 28 novembre

Argomenti simili trattati di recente

È stata potenziata l’offerta ferroviaria tra Genova e Milano: dal 14 dicembre saliranno a 30 i treni che viaggeranno ogni ora tra i due capoluoghi Il servizio garantirà circa 20 mila posti, quasi il doppio sulla tratta, in cinque stazioni del nodo di Milano (Centra - facebook.com Vai su Facebook

Treni per Milano e Lombardia, rischio disagi per lo sciopero del 28 novembre - Uno sciopero generale di 24 ore è stato indetto dai sindacati CUB, USB, Adl Cobas, Clap, Confederazione Cobas e Sial Cobas dalle 21 del 27 novembre alle ... Segnala ilnotiziario.net

Sciopero a Milano e Lombardia il 28 novembre, con treni fermi e scuole chiuse: orari, fasce di garanzia, manifestazione - In occasione dello sciopero generale di venerdì 28 settembre 2025 il sindacato Usb ha organizzato a Milano una manifestazione «contro la finanziaria di guerra ed il riarmo, contro il governo Meloni e ... Secondo mentelocale.it

Scioperi nel weekend a Milano e in Lombardia: autobus e treni a rischio disservizio - Sabato 15 e domenica 16 novembre previsti stop di Autoguidovie e Trenord, con possibili ritardi e cancellazioni per pendolari e viaggiatori ... affaritaliani.it scrive