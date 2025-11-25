Treni e stazioni si tingono di rosso il gruppo FS contro la violenza sulle donne

Riconoscere la violenza è il primo passo per fermarla. Il Gruppo FS, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, conferma il proprio impegno nel contrastare ogni forma di abuso, discriminazione e sopraffazione di genere e diffondere una cultura del rispetto come valore imprescindibile e identitario. Le facciate di trenta stazioni ferroviarie, da Nord a Sud Italia, e la sede centrale del Gruppo FS si tingono di rosso per condannare violenze, abusi e femminicidi, mentre la sede centrale del Gruppo ospiterà scarpette rosse posizionate dalle donne e dagli uomini di FS uniti nella comune lotta alla violenza di genere. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Treni e stazioni si tingono di rosso, il gruppo FS contro la violenza sulle donne

