Treni e stazioni si tingono di rosso il gruppo FS contro la violenza sulle donne

Lanotiziagiornale.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riconoscere la violenza è il primo passo per fermarla. Il Gruppo FS, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, conferma il proprio impegno nel contrastare ogni forma di abuso, discriminazione e sopraffazione di genere e diffondere una cultura del rispetto come valore imprescindibile e identitario. Le facciate di trenta stazioni ferroviarie, da Nord a Sud Italia, e la sede centrale del Gruppo FS si tingono di rosso per condannare violenze, abusi e femminicidi, mentre la sede centrale del Gruppo ospiterà scarpette rosse posizionate dalle donne e dagli uomini di FS uniti nella comune lotta alla violenza di genere. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

treni e stazioni si tingono di rosso il gruppo fs contro la violenza sulle donne

© Lanotiziagiornale.it - Treni e stazioni si tingono di rosso, il gruppo FS contro la violenza sulle donne

Argomenti simili trattati di recente

treni stazioni tingono rossoLe stazioni di Firenze e Pisa si illuminano di rosso: l’impegno di FS contro la violenza sulle donne - Anche le stazioni di Firenze Santa Maria Novella e Pisa Centrale si tingono di rosso in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della ... Lo riporta gonews.it

treni stazioni tingono rossoReggio Calabria, la stazione centrale si tinge di rosso contro la violenza sulle donne. Minasi: “colpo d’occhio emozionante” - “Questa mattina ho preso il treno AV da Reggio Calabria a Roma e, arrivata in stazione, ho trovato una bellissima sorpresa, che mi ha molto colpita: tutta la stazione era illuminata di rosso, per cele ... Da strettoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Treni Stazioni Tingono Rosso