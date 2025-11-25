Tremenda accusa contro Noemi Bocchi | la fidanzata di Totti è indagata c’entra Ilary Blasi

Donnapop.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La vicenda che coinvolge Francesco Totti e Noemi Bocchi si arricchisce di un nuovo capitolo giudiziario, destinato inevitabilmente a far discutere. Una segnalazione partita da Ilary Blasi ha infatti aperto un’inchiesta che ora tocca direttamente anche l’attuale compagna dell’ex capitano giallorosso. Un episodio risalente al 2023 è finito sotto la lente degli inquirenti, portando alla contestazione di un’ accusa pesante e tutt’altro che marginale. Noemi Bocchi nei guai: ecco i fatti di cui è accusata. Secondo le ricostruzioni riportate dagli inquirenti, Noemi Bocchi sarebbe indagata insieme a Francesco Totti per abbandono di minore. 🔗 Leggi su Donnapop.it

tremenda accusa contro noemi bocchi la fidanzata di totti 232 indagata c8217entra ilary blasi

© Donnapop.it - Tremenda accusa contro Noemi Bocchi: la fidanzata di Totti è indagata, c’entra Ilary Blasi

News recenti che potrebbero piacerti

L'ex magnate Benko e l'accusa ricorrono contro la sentenza - Sia l'accusa che l'imputato, l'ex magnate austriaco René Benko, hanno annunciato ricorso contro la sentenza della Corte d'Assise di Innsbruck per bancarotta fraudolenta nell'ambito del primo filone ... Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Tremenda Accusa Contro Noemi