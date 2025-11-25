Tremenda accusa contro Noemi Bocchi | la fidanzata di Totti è indagata c’entra Ilary Blasi

La vicenda che coinvolge Francesco Totti e Noemi Bocchi si arricchisce di un nuovo capitolo giudiziario, destinato inevitabilmente a far discutere. Una segnalazione partita da Ilary Blasi ha infatti aperto un’inchiesta che ora tocca direttamente anche l’attuale compagna dell’ex capitano giallorosso. Un episodio risalente al 2023 è finito sotto la lente degli inquirenti, portando alla contestazione di un’ accusa pesante e tutt’altro che marginale. Noemi Bocchi nei guai: ecco i fatti di cui è accusata. Secondo le ricostruzioni riportate dagli inquirenti, Noemi Bocchi sarebbe indagata insieme a Francesco Totti per abbandono di minore. 🔗 Leggi su Donnapop.it

