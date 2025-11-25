Tre figli nell’Arma l’eredità del carabiniere Alfonso | Ho trasmesso loro i miei valori ma hanno fatto tutto da soli

Sala Bolognese (Bologna), 25 novembre 2025 – Come recita una nota pubblicità, ‘ci sono cose che non si possono comprare’. E, per un carabiniere in congedo, apporre gli alamari sulla grande uniforme del figlio nel giorno del giuramento è una soddisfazione che non ha prezzo. Se poi i figli a cui passare il testimone della divisa sono addirittura tre, “l’emozione è incredibile”. Parola di Alfonso Poggipolini, 1966, luogotenente di Sala Bolognese che ha servito nell’Arma per 37 anni, gli ultimi 30 dei quali come infermiere al Comando della Legione carabinieri Emilia-Romagna. Chi è stato il primo a seguire le sue orme? “Vittorio, che è del 1997, è entrato da volontario nell’esercito come alpino, prestando servizio a Fossano nella Brigata Taurinense, poi ha superato il concorso per i carabinieri e ora lavora alla Scuola ufficiali a Roma”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

