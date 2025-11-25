Travolto dal rimorchio in azienda | muore autotrasportatore 56enne a Imperia
Un autotrasportatore di 56 anni - Francesco Ventrella - è morto travolto da un rimorchio nel cortile di un’azienda a Chiusavecchia. È il sesto incidente mortale sul lavoro nell’Imperiese nel 2025. 🔗 Leggi su Fanpage.it
