Travolto dal rimorchio in azienda | muore autotrasportatore 56enne a Imperia

Fanpage.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un autotrasportatore di 56 anni - Francesco Ventrella - è morto travolto da un rimorchio nel cortile di un’azienda a Chiusavecchia. È il sesto incidente mortale sul lavoro nell’Imperiese nel 2025. 🔗 Leggi su Fanpage.it

