Travolto da un camion e trascinato per oltre 50 metri muore mentre è al lavoro
San Benedetto (Ascoli), 25 novembre 2025 – Tragedia sul lavoro in serata, al Centro Agroalimentare di San Benedetto, situato a pochi passi dal casello autostradale. Un uomo di 75 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un camion durante una fase di manovra nel piazzale. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo si trovava nell’area di transito dei mezzi pesanti quando il camion che, sembra, stava facendo manovra, lo ha urtato senza che il conducente si accorgesse della sua presenza. Ciclista travolta e uccisa da un camion: morta Viola Mazzotti, aveva 23 anni L’uomo è stato travolto e trascinato per oltre 50 metri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
