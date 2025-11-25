Tramvia e bus mettono in crisi piazza San Marco cedono le pietre Verrà asfaltata

Arriva l’asfalto in piazza San Marco. È questa la soluzione individuata dall’impresa che gestisce i lavori della tramvia, e dall’amministrazione comunale, per far fronte ad alcune problematiche legate allo stato in cui versa la pavimentazione della piazza. A segnalare il problema in Consiglio. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Scopri altri approfondimenti

Venti agenti in servizio su bus e tramvia, con particolare attenzione alle fermate più critiche, per garantire la sicurezza di passeggeri e lavoratori. È il nuovo progetto “Viaggiare più sicuri”, presentato dalla sindaca Sara Funaro, dall’assessore alla sicurezza urb - facebook.com Vai su Facebook

Firenze, sconti su bus e tramvia: “Abbonamenti a 5 e 10 euro”. Come funziona il provvedimento - E' l'iniziativa presentata dal Comune di Firenze a 'Tramvia e bus: più li usi, meno spendi' a ... lanazione.it scrive

Tramvia, in arrivo altri due cantieri. Lavori di Publiacqua in centro, cambiano otto percorsi dei bus - Firenze, 29 giugno 2025 – Un’estate da bollino rosso e non solo per l’aria incadescente che ammorba Firenze. Da lanazione.it