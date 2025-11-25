anticipazioni e programmazione di “la promessa” dal 1 al 7 dicembre. La soap spagnola “La Promessa” prosegue la sua messa in onda in esclusiva su Rete 4, con episodi in prima visione nei giorni dal 1 al 7 dicembre. La programmazione prevede la trasmissione delle puntate intorno alle 19:45, con repliche mattutine alle 7:00 circa, disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity. La prima visione si distingue per la presenza di eventi drammatici e colpi di scena, mentre le repliche permettono di seguire la trama anche negli orari più mattutini. prossimi appuntamenti della soap: trame e sviluppi principali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Trame La promessa anticipazioni dal 1 al 7 dicembre