Tragico incidente a Vitulazio | Giuseppina perde controllo dell’auto e sbatte contro albero

Drammatico incidente nella serata di ieri, lunedì 24 novembre, sulla Provinciale 146, tra via Tufo e la Statale Appia, in località Simeone, nella periferia di Vitulazio, nel casertano. A perdere la vita è stata Giuseppina Lungo, 44 anni, residente nella zona. La donna era alla guida della sua utilitaria, una Fiat Punto, quando ha improvvisamente . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Tragico incidente a Vitulazio: Giuseppina perde controllo dell’auto e sbatte contro albero

Leggi anche questi approfondimenti

Tragico schianto nel Salernitano: due giovani perdono la vita in un incidente. Leggi l’articolo completo su www.ottopagine.it - facebook.com Vai su Facebook

L’ultimo saluto a Luca Bonat dopo il tragico incidente a Feltre: il ricordo del sindaco Depaoli e degli amici maestri di sci lavocedelnordest.eu/lultimo-saluto… Sui social la grande vicinanza alla compagna, ai due figli di 2 e 5 anni e alla famiglia Vai su X

LA FOTO. La pioggia battente e l’auto che sbatte contro l’albero, muore Giuseppina a 45 anni - Il corpo della vittima è stato trasportato all’Istituto di Medicina Legale dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta ... Lo riporta casertace.net

Incidente Vitulazio, perde controllo auto e sbatte contro albero: donna muore sul colpo - A perdere la vita sulla strada provinciale 146 la 44enne Giuseppina Luongo. Come scrive msn.com

LA FOTO. Incidente mortale a VITULAZIO: 44enne perde il controllo dell’auto e si schianta contro un albero - La sua auto, una Fiat Punto, è uscita di strada, probabilmente a causa della pioggia incessante, schiantandosi contro un albero d’ulivo. casertace.net scrive