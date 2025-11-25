Traghetti addio alla storica tratta Napoli-Palermo della Tirrenia

La storica rotta Napoli–Palermo, operata da Tirrenia, sarà cancellata. I rumors delle scorse settimane sembrano confermati e dal 24 novembre la linea di collegamento che risale agli anni '30 non dovrebbe più essere attiva. Finora le navi impiegate erano la Florio e Rubattino, che offrivano. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

