Tragedia sul lavoro nell’Imperiese 56enne muore investito dal rimorchio di un mezzo pesante

Ilsecoloxix.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La vittima è un autotrasportatore della provincia di Bari. Indagini in corso sulla dinamica. Aperta un’inchiesta per omicidio colposo. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

tragedia sul lavoro nell8217imperiese 56enne muore investito dal rimorchio di un mezzo pesante

© Ilsecoloxix.it - Tragedia sul lavoro nell’Imperiese, 56enne muore investito dal rimorchio di un mezzo pesante

Scopri altri approfondimenti

tragedia lavoro nell8217imperiese 56enneTravolto e schiacciato da un rimorchio: operaio 56enne morto nell’Imperiese - Un operaio, che si trovava nei pressi della Strada provinciale 30, oggi ha perso la vita venendo travolto e schiacciato da un rimorchio. ligurianotizie.it scrive

Tragedia sul lavoro a Lucinasco, uomo di 50 anni muore schiacciato da un rimorchio - Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, con ambulanza e automedica, ma per il 50enne non c’è stato nulla da fare ... Si legge su primocanale.it

tragedia lavoro nell8217imperiese 56enneTragedia sul lavoro nell’Imperiese, 56enne muore investito dal rimorchio di un mezzo pesante - Imperia – Un operaio di circa 56 anni è morto dopo essere stato investito dal rimorchio di un mezzo pesante nel cortile di un'azienda lungo la strada provinciale per Lucinasco, nell'entroterra di ... Secondo ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Tragedia Lavoro Nell8217imperiese 56enne