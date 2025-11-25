Tragedia sul lavoro nell’Imperiese 56enne muore investito dal rimorchio di un mezzo pesante

La vittima è un autotrasportatore della provincia di Bari. Indagini in corso sulla dinamica. Aperta un’inchiesta per omicidio colposo. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Tragedia sul lavoro nell’Imperiese, 56enne muore investito dal rimorchio di un mezzo pesante

Scopri altri approfondimenti

Tragedia sul lavoro a Lucinasco, nell’entroterra di Imperia dove questa mattina un uomo di circa 50 anni è morto schiacciato da un rimorchio. È successo sulla provinciale 30, non troppo distante dallo svincolo per il cimitero. Ancora non è chiara la dinamica de - facebook.com Vai su Facebook

Travolto e schiacciato da un rimorchio: operaio 56enne morto nell’Imperiese - Un operaio, che si trovava nei pressi della Strada provinciale 30, oggi ha perso la vita venendo travolto e schiacciato da un rimorchio. ligurianotizie.it scrive

Tragedia sul lavoro a Lucinasco, uomo di 50 anni muore schiacciato da un rimorchio - Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, con ambulanza e automedica, ma per il 50enne non c’è stato nulla da fare ... Si legge su primocanale.it

Tragedia sul lavoro nell’Imperiese, 56enne muore investito dal rimorchio di un mezzo pesante - Imperia – Un operaio di circa 56 anni è morto dopo essere stato investito dal rimorchio di un mezzo pesante nel cortile di un'azienda lungo la strada provinciale per Lucinasco, nell'entroterra di ... Secondo ilsecoloxix.it