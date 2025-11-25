Tragedia | si scontra in monopattino con un furgone e muore

Tragedia questa mattina a Ponte Lambro (Como), a pochi chilometri dal confine con la provincia di Lecco. Un uomo ha perso la vita in un incidente lungo la Provinciale 40 Arosio-Canzo mentre viaggiava a bordo del suo monopattino.Il mezzo di trasporto leggero si è scontrato, per motivi ancora al. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

