Tragedia sfiorata a Brignano tir perde lastra di 20 tonnellate che finisce sulla pista ciclabile -Foto
L’INCIDENTE. Una lastra di cemento è caduta da un tir sulla provinciale 121 e si è rovesciata sulla pista ciclabile. Fortunatamente in quel momento non passava nessuno. Strada chiusa e riaperta intorno alle 18. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
