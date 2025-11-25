Tragedia in strada | 23enne muore investita da un camion mentre percorreva la ciclabile

Aveva 23 anni ed era originaria di Cervia Viola Mazzotti, la vittima coinvolta in un incidente a Bologna, questa mattina, martedì, che le è costato la vita. La giovane è morta dopo essere stata investa da un camion in zona Corticella. Il grave incidente è avvenuto intorno alle nove all’angolo tra. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

