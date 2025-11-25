Luceverde Roma Ben ritrovati traffico in diminuzione sulla principale rete viaria della capitale qualche problema su via Pontina dove per un incidente Ci sono code tra Castel di Decima e Tor de' Cenci direzione di Roma si sta in fila anche su via Cristoforo Colombo in uscita dalla città tra via Di Mezzocammino e via di Malafede in direzione quindi di Ostia e al palazzo dello sport all'Eur questa sera il concerto di Elisa ricordiamo che è possibile raggiungere l'impianto anche con la linea B della metropolitana scendendo alla fermata EUR palasport oppure con le numerose linee di bus attive fino a tarda sera lavori di notte al ponte dell'Industria fino a venerdì 28 novembre chiuso tra le 22 e le 6 la chiusura interessa anche via del Porto Fluviale 3 via delle Conce e via dalla riva Ostiense lavori fino al 29 novembre anche sulla tangenziale est nel tratto della sopraelevata chiusa dalle 22 alle 6 tra via del Pigneto e Largo Settimio Passamonti in direzione della Salaria mentre fino al 30 novembre tra le 23 e le 6 La sopraelevata sarà chiusa anche in di San Giovanni tra Largo Settimio Passamonti e viale Castrense ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 25-11-2025 ore 20:30