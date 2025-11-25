Traffico Roma del 25-11-2025 ore 19 | 30

25 nov 2025

Luceverde Roma Ben ritrovati traffico in diminuzione sulla principale rete viaria della capitale qualche problema su via Pontina dove per un incidente Ci sono code tra Castel di Decima e Tor de' Cenci direzione di Roma si sta in fila anche su via Cristoforo Colombo in uscita dalla città tra via Di Mezzocammino e via di Malafede in direzione quindi di Ostia e al palazzo dello sport all'Eur questa sera il concerto di Elisa ricordiamo che è possibile raggiungere l'impianto anche con la linea B della metropolitana scendendo alla fermata EUR palasport oppure con le numerose linee di bus attive fino a tarda sera lavori di notte al ponte dell'Industria fino a venerdì 28 novembre chiuso tra le 22 e le 6 la chiusura interessa anche via del Porto Fluviale 3 via delle Conce e via dalla riva Ostiense lavori fino al 29 novembre anche sulla tangenziale est nel tratto della sopraelevata chiusa dalle 22 alle 6 tra via del Pigneto e Largo Settimio Passamonti in direzione della Salaria mentre fino al 30 novembre tra le 23 e le 6 La sopraelevata sarà chiusa anche in di San Giovanni tra Largo Settimio Passamonti e viale Castrense ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

