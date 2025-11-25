Luceverde Roma Bentrovati traffico intenso Come di consueto in queste ore in uscita dalla capitale sulle principali strade consolari e sul tratto Urbano della A24 Roma Teramo dove ci sono code per via da Portonaccio a raccordo anulare tu lo stesso raccordo anulare coda in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e La Romanina si sta in fila anche in carreggiata interna tra Cassia bis Veientana e Salaria e successivamente aumentare Prenestina ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code da Corso di Francia via Salaria in direzione di San Giovanni rallentamenti e code anche in carreggiata opposta sulla tangenziale Tra Batteria Nomentana e via dei Campi Sportivi ed in centro Per consentire l'avanzamento del cantiere per la realizzazione della nuova stazione della metro C nuova viabilità nell'area di Piazza Venezia attenzione alla segnaletica al palazzetto dello sport all'Eur questa sera il concerto di Elisa ricordiamo che è possibile raggiungere l'impianto anche con la linea B della metropolitana scendendo alla fermata EUR palasport oppure con le numerose linee di bus attiva e fino a tarda sera ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 25-11-2025 ore 18:30