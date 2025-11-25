Traffico Roma del 25-11-2025 ore 14 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità questo pomeriggio alle 17 a Primavalle corteo da piazza Capecelatro a Piazza Clemente XI possibili deviazioni per le linee 46 e 49 lavori in viale del pattinaggio con chiusura al transito della rampa di collegamento tra la Colombo e Viale delle Tre Fontane venerdì 28 novembre anche a Roma e nel Lazio trasporto pubblico a rischio per lo sciopero nazionale di 24 ore da citazioni interesserà l'intera rete ma il servizio Sara regolare Dalle prime corse del giorno e fino alle 8:30 e dalle 17 alle 20 https:storage.googleapis. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

