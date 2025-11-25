Traffico Lazio del 25-11-2025 ore 17 | 30

Luceverde Lazio trovati sulla A1 Firenze Roma rallentamenti e code a causa di un incidente avvenuto tra Magliano Sabina e Orte in direzione di Firenze incidente anche a sud della capitale via Pontina incolonnamenti da via Cristoforo Colombo a Tor de' Cenci in direzione quindi di Pomezia sempre per un incidente sulla diramazione di Roma Sud a Tese Code in entrata a San Cesareo in direzione della sole consueti spostamenti di queste ore a Roma sul Raccordo Anulare ci sono code in carreggiata interna tra Cassia bis Veientana e salari e proseguendo tra Nomentana e Prenestina code anche in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e La Romanina lavora di notte sull'autosole tra le 22 e le 6 chi proviene da Napoli non potrei mettersi sulla diramazione di Roma Nord in direzione del raccordo anulare con lo stesso orario sulla diramazione nord è chiuso l'immissione sull'autosole in direzione di Firenze restiamo sulla A1 tra le 22 e le 5 è chiusa la stazione di Frosinone in entrata verso Roma ed in uscita per chi proviene da Napoli chiusa inoltre tra le ieri sera stazione di Ceprano in uscita per il traffico proveniente da Roma bene tutto Grazie per l'attenzione un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

