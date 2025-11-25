Traffico Lazio del 25-11-2025 ore 09 | 30
Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in programma per le 10:03 all'Auditorium della Conciliazione l'assemblea generale della Confartigianato già TV divieti di sosta lungo i controviali di via della Conciliazione è in Borgo Sant'Angelo tra Piazza Pia via della traspontina proseguiranno Fino al prossimo 29 novembre i lavori di potatura in fascia oraria 7:18 in piazza Augusto Righi riduzione di carreggiata e possibili temporanee in base all' avanzamento dei lavori prestare attenzione alla segnaletica per lavori notturni resterà chiuso tra le 22 di questa sera alle 6 di domattina Ponte dell'Industria la chiusura interessa anche via del Porto Fluviale tra via delle Conce e via della riva Ostiense prima di concludere una notizia sul trasporto pubblico fino al 5 dicembre per lavori sulla linea a della metropolitana solo in direzione Anagnina i treni limitano la corsa a Subaugusta a tipo una linea bus sostitutiva che ferma anche a Cinecittà dettagli su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
