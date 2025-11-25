Tra le acque del rio Roiello e del torrente Torre a Pradamano inaugura un nuovo percorso

Sabato 29 novembre, alle 10, a Pradamano, sarà inaugurato il nuovo percorso “Tra le acque del rio Roiello e del torrente Torre” in attuazione del progetto regionale “Fvg in Movimento. 10mila passi di salute” (2019-2025), sostenuto dalla Regione, attuato e coordinato da Federsanità Anci Fvg, in. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

