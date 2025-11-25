Toy Story 5 Tim Allen ha terminato il lavoro sul sequel | Mi ha davvero colpito

Il doppiatore di Buzz Lightyear è entusiasta del quinto lungometraggio della celebre saga DisneyPixar alla quale partecipa sin dal primo film del 1995. Tim Allen ha confermato di aver concluso i lavori per Toy Story 5, in cui è tornato per prestare la propria voce a Buzz Lightyear e ha ammesso che l'esperienza l'ha davvero colpito. L'attore ha doppiato il personaggio in tutti e cinque i film della saga animata, e ha confessato di sentirsi fortunato per aver avuto la possibilità di lavorare al franchise sin dal primo film del 1995. L'entusiasmo di Tim Allen per Toy Story 5 "Ho concluso la mia parte in Toy Story 5 venerdì" ha scritto su X Tim Allen "Mi ha davvero colpito. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Toy Story 5, Tim Allen ha terminato il lavoro sul sequel: "Mi ha davvero colpito"

Scopri altri approfondimenti

Ho concluso la mia parte in Toy Story 5 venerdì. Mi ha toccato profondamente. Amo questi creatori e amo questa storia e mi sento fortunato nell'essere stato in questa meravigliosa tuta spaziale per così tanti anni". Con queste parole, Tim Allen ha voluto condiv - facebook.com Vai su Facebook

Toy Story 5, Tim Allen ha terminato il lavoro sul sequel: "Mi ha davvero colpito" - Il doppiatore di Buzz Lightyear è entusiasta del quinto lungometraggio della celebre saga Disney/Pixar alla quale partecipa sin dal primo film del 1995. Riporta movieplayer.it

Toy Story 5, il commento di Tim Allen: “Mi ha davvero commosso” - Tim Allen finisce il suo lavoro di doppiaggio per Toy Story 5, il nuovo capitolo dell'amata saga, con un messaggio intriso di commozione ... Come scrive cinematographe.it

Toy Story 5, Tim Allen ha finito il lavoro sul film: "Mi ha profondamente emozionato" - Tim Allen ha annunciato di aver completato il suo lavoro su Toy Story 5, il nuovo capitolo della storia degli amati giocattoli guidati da Woody e Buzz Lightyear. Lo riporta msn.com