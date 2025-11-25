Toy Story 5 Tim Allen ha terminato il lavoro sul sequel | Mi ha davvero colpito

Il doppiatore di Buzz Lightyear è entusiasta del quinto lungometraggio della celebre saga DisneyPixar alla quale partecipa sin dal primo film del 1995. Tim Allen ha confermato di aver concluso i lavori per Toy Story 5, in cui è tornato per prestare la propria voce a Buzz Lightyear e ha ammesso che l'esperienza l'ha davvero colpito. L'attore ha doppiato il personaggio in tutti e cinque i film della saga animata, e ha confessato di sentirsi fortunato per aver avuto la possibilità di lavorare al franchise sin dal primo film del 1995. L'entusiasmo di Tim Allen per Toy Story 5 "Ho concluso la mia parte in Toy Story 5 venerdì" ha scritto su X Tim Allen "Mi ha davvero colpito. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

