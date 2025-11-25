Totti Noemi e la tata indagati | tre bambini soli per tre ore e Ilary si oppone all’archiviazione

La sera del 26 maggio 2023 continua a dividere Francesco Totti e Ilary Blasi anche davanti a un giudice. La Procura di Roma ha chiesto l'archiviazione per l'ex capitano della Roma, la compagna Noemi Bocchi e persino la loro tata, Cocos Mandica, tutti indagati per abbandono di minore. Ma i legali di Ilary Blasi si sono opposti alla richiesta, e ora sarà un giudice per le indagini preliminari a decidere chi ha ragione in questa vicenda che mescola responsabilità genitoriali, telefonate sospette e testimonianze contraddittorie. Quella sera Totti e Bocchi erano usciti per andare al ristorante, lasciando a casa tre bambini: Isabel, la figlia più piccola dell'ex calciatore, di sette anni all'epoca dei fatti, e i due figli di Noemi Bocchi, di nove e undici anni.

