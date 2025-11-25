Totti e Noemi | chiesta l' archiviazione per abbandono di minori Ilary contraria

Secondo la showgirl, il suo ex marito avrebbe lasciato la figlia Isabel senza la supervisione di un adulto la sera del 26 maggio 2023. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Totti e Noemi: chiesta l'archiviazione per abbandono di minori. Ilary contraria

"Indagati" Francesco Totti, Noemi Bocchi e la tata nei guai: cos'è successo >> https://buff.ly/0h5RwvV - facebook.com Vai su Facebook

Indagati per abbandono di minore Francesco #Totti e Noemi Bocchi: Ilary Blasi li ha denunciati per aver lasciato la figlia Isabel di 7 anni a casa da sola (con i due figli di Bocchi) dalle 21 a mezzanotte. Vai su X

Bufera Totti e Ilary sul presunto abbandono della figlia, ultime news: la richiesta della Procura e la reazione di lui - Francesco Totti e Noemi Bocchi indagati per presunto abbandono di minore dopo la denuncia di Ilary Blasi: le ultime notizie sul caso ... Si legge su corrieredellosport.it

Totti e Noemi Bocchi: la Procura chiede l’archiviazione per l'accusa di di abbandono di minori - Secondo i pm ''non vi è mai stato un reale pericolo per i minori", ritenendo che la figlia di Totti non fosse rimasta senza sorveglianza grazie alla presenza della babysitter e dei figli di Bocchi ... Lo riporta msn.com

Accusato di abbandono minori, chiesta l'archiviazione per Totti - La procura di Roma ha chiesto l'archiviazione del procedimento in cui è indagato l'ex calciatore della Roma, Francesco Totti per l'accusa di abbandono dei minori. Lo riporta ansa.it