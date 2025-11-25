Totti e Noemi | chiesta l' archiviazione per abbandono di minori Ilary contraria

Gazzetta.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo la showgirl, il suo ex marito avrebbe lasciato la figlia Isabel senza la supervisione di un adulto la sera del 26 maggio 2023. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

totti e noemi chiesta l archiviazione per abbandono di minori ilary contraria

© Gazzetta.it - Totti e Noemi: chiesta l'archiviazione per abbandono di minori. Ilary contraria

