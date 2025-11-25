Totti e Noemi Bocchi indagati per abbandono di minori | la Procura chiede di archiviare Ilary Blasi si oppone

Tpi.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non solo Francesco Totti: anche la compagna Noemi Bocchi è indagata per abbandono di minore aperta dopo la denuncia di Ilary Blasi, che ha  accusato l’ormai ex marito Francesco Totti di aver lasciato da sola in casa la figlia Isabel. È quanto scrive La Repubblica, secondo cui la Procura di Roma avrebbe chiesto l’archiviazione del procedimento: richiesta alla quale si sarebbero opposti i legali di Ilary Blasi con la sentenza che è attesa per il primo dicembre. Che Totti fosse indagato era già cosa nota: finora, però, non era emerso che anche Noemi Bocchi fosse accusata dello stesso reato mentre alla tata è contestato di avere detto falsamente di essere stata presente in casa per offrire un alibi alla coppia. 🔗 Leggi su Tpi.it

totti e noemi bocchi indagati per abbandono di minori la procura chiede di archiviare ilary blasi si oppone

© Tpi.it - Totti e Noemi Bocchi indagati per abbandono di minori: la Procura chiede di archiviare, Ilary Blasi si oppone

