Totti e Noemi Bocchi indagati per abbandono di minori | la Procura chiede di archiviare Ilary Blasi si oppone
Non solo Francesco Totti: anche la compagna Noemi Bocchi è indagata per abbandono di minore aperta dopo la denuncia di Ilary Blasi, che ha accusato l’ormai ex marito Francesco Totti di aver lasciato da sola in casa la figlia Isabel. È quanto scrive La Repubblica, secondo cui la Procura di Roma avrebbe chiesto l’archiviazione del procedimento: richiesta alla quale si sarebbero opposti i legali di Ilary Blasi con la sentenza che è attesa per il primo dicembre. Che Totti fosse indagato era già cosa nota: finora, però, non era emerso che anche Noemi Bocchi fosse accusata dello stesso reato mentre alla tata è contestato di avere detto falsamente di essere stata presente in casa per offrire un alibi alla coppia. 🔗 Leggi su Tpi.it
