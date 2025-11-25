Totti e Bocchi indagati per abbandono di minori la procura vuole archiviare Ilary Blasi no

La battaglia legale tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua anche in tribunale penale. Stavolta al centro c’è un’accusa che riguarda la loro figlia più piccola, Isabel, che il 26 maggio 2023 sarebbe rimasta sola in casa per diverse ore insieme ai figli di Noemi Bocchi, la nuova compagna dell’ex capitano della Roma. Quella sera Isabel, che aveva appena sette anni, si trovava nell’appartamento con i due bambini di Bocchi, di nove e undici anni. Totti e la sua compagna erano usciti per cena verso le 21 e sono rientrati solo a mezzanotte, lasciando i tre minori senza alcun adulto presente. A scoprire la situazione è stata la nonna materna di Isabel, che ha telefonato alla nipotina e ha capito che non c’era nessun grande in casa. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Totti e Bocchi indagati per abbandono di minori, la procura vuole archiviare, Ilary Blasi no

Contenuti che potrebbero interessarti

"Indagati" Francesco Totti, Noemi Bocchi e la tata nei guai: cos'è successo >> https://buff.ly/0h5RwvV - facebook.com Vai su Facebook

Abbandono di minori, chiesta l'archiviazione per Totti. Indagata anche la compagna Bocchi. La denuncia presentata dall'ex moglie Blasi, i suoi legali presentano opposizione #ANSA Vai su X

Francesco Totti e Noemi Bocchi indagati per abbandono di minore: ecco cosa è successo - La vicenda ha inizio il 26 maggio 2023 quando Ilary Blasi chiama la figlia di sette anni e scopre che è da sola in casa ... Lo riporta tg.la7.it

Bufera Totti e Ilary sul presunto abbandono della figlia, ultime news: la richiesta della Procura e la reazione di lui - Francesco Totti e Noemi Bocchi indagati per presunto abbandono di minore dopo la denuncia di Ilary Blasi: le ultime notizie sul caso ... Come scrive corrieredellosport.it

Totti e Noemi Bocchi indagati per abbandono di minori: la Procura chiede di archiviare, Ilary Blasi si oppone - L'iscrizione legata alla denuncia dell'ex moglie, Ilary Blasi, in cui sostiene che l'ex capitano della Roma avrebbe lasciato sola la figlia per alcune ore durante una serata nel maggio 2023. msn.com scrive