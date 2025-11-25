Totti contro Ilary Blasi ora vuole vendicarsi | ecco perché Francesco è furioso
La battaglia tra Francesco Totti e Ilary Blasi sembra non trovare mai una tregua. Quella che per quasi vent’anni è stata una delle coppie più amate d’Italia continua oggi a far parlare non per i sorrisi del passato, ma per una tensione che aumenta invece di placarsi. Tra ricordi rinnegati, accuse mai sopite e nuovi progetti di vita che rischiano di alimentare vecchie ferite, la distanza tra i due sembra ormai incolmabile. E nelle ultime ore, emergono indiscrezioni che raccontano di un Totti irritato e deciso a rallentare i piani dell’ex moglie. Non c’è pace per Totti e Ilary Blasi: ecco perché lui vuole vendicarsi. 🔗 Leggi su Donnapop.it
