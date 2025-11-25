Torna ‘L’Esorcista’ e stavolta la protagonista è Scarlett Johansson

(Adnkronos) – Scarlett Johansson sarà la protagonista di una nuova versione de 'L'Esorcista', uno dei film cult del 1973 della storia dell'horror. Un progetto "radicale", scrivono i media internazionali, che punta a discostarsi dalle note della pellicola originale. Ma anche dagli altri remake. L'obiettivo è portare sul grande schermo un racconto moderno e più autoriale, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

