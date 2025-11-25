Torna in Serie A dall’Atletico Madrid | l’annuncio non lascia dubbi

Clamoroso l’annuncio di Simeone nella conferenza stampa alla vigilia di Atletico Madrid-Inter, l’allenatore argentino ha clamorosamente aperto ad un ritorno in Serie A. Il tecnico, che agli inizi della sua carriera aveva allenato il Catania, ha espresso la volontà di allenare l’Inter. Simeone allena i colchoneros dal 2011 ed il suo ciclo potrebbe essere arrivato al termine, l’Inter si prepara all’assalto. Simeone all’Inter? Tutta la verità sul suo ritorno in Serie A. L’annuncio di Simeone arriva come un fulmine in ciel sereno in casa Inter. Queste sono state le parole nella conferenza stampa prima della gara di Champions League: “Non dipenderà da me, ma dal cammino di allenatore che avrò, mi immagino un periodo all’Inter “. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

