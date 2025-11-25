Torna in centro a Bergamo la Capanna de L’Eco

Ecodibergamo.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’INIZIATIVA. Quest’anno le donazioni raccolte andranno alla Fondazione Angelo Custode Onlus. Sul Sentierone fino al 7 gennaio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

