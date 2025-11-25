Torna il sala Il granaio della memoria il documentario che celebra le botteghe storiche di Savignano

Lunedì 8 dicembre il Cinema Teatro Moderno di Savignano sul Rubicone, in collaborazione con cooperativa Sillaba, ospiterà una nuova proiezione del documentario "Il granaio della memoria", il progetto nato da un’idea di Romina Bertani, autrice e sceneggiatrice, con la collaborazione di Roberto. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

