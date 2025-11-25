Torna il sala Il granaio della memoria il documentario che celebra le botteghe storiche di Savignano
Lunedì 8 dicembre il Cinema Teatro Moderno di Savignano sul Rubicone, in collaborazione con cooperativa Sillaba, ospiterà una nuova proiezione del documentario "Il granaio della memoria", il progetto nato da un’idea di Romina Bertani, autrice e sceneggiatrice, con la collaborazione di Roberto. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Ervis Lala torna sul ring Il 29 novembre, alla Sala Chiamata del Porto di Genova Sampierdarena, farà il suo rientro durante la Boxing Night organizzata dalla @celano_boxe_genova. Un’occasione per rivederlo all’opera davanti al pubblico di casa. 29 nov - facebook.com Vai su Facebook
La #ChimeradArezzo, opera simbolo dell'arte etrusca, torna in sala al museo archeologico nazionale di #Firenze. L'opera visibile in un nuovo allestimento dal forte impatto visivo. Al #Tg2Rai ore 13,00 #20novembre Vai su X