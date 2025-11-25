Torna a Maddaloni l’erede della Scalera Film | Giorgio Scalera tra memoria e storia

Casertanews.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maddaloni si prepara ad accogliere uno dei suoi ospiti più attesi: Giorgio Scalera, nipote di Carlo Scalera, uno dei fondatori della storica Scalera Film, realtà cinematografica di rilievo negli anni del ventennio e legata anche allo sviluppo dell’Istituto LUCE. L’arrivo dell’erede, insieme alla. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Anticipazioni Imma Tataranni 2: torna in onda replica/ Scontro Vanessa Scalera e scrittrice a polemica finale - Anticipazioni Imma Tataranni 2: torna in onda questa sera 29 giugno 2025 (Replica), dalla lite tra Vanessa Scalera e Mariolina Venezia alle polemiche finale Anticipazioni Imma Tataranni 2 Sostituto ... Si legge su ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Torna Maddaloni L8217erede Scalera