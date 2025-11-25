Torna a Maddaloni l’erede della Scalera Film | Giorgio Scalera tra memoria e storia
Maddaloni si prepara ad accogliere uno dei suoi ospiti più attesi: Giorgio Scalera, nipote di Carlo Scalera, uno dei fondatori della storica Scalera Film, realtà cinematografica di rilievo negli anni del ventennio e legata anche allo sviluppo dell’Istituto LUCE. L’arrivo dell’erede, insieme alla. 🔗 Leggi su Casertanews.it
