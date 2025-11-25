Torna a Lavagna Sono Tutti Cavoli Nostri con expo di prodotti tipici conferenze e degustazioni
Anche quest' anno il comune di Lavagna organizza “Sono Tutti Cavoli Nostri”, l'evento ormai arrivato alla sua 7^ edizione che propone mercato di prodotti tipici e tante altre iniziative, come visite guidate, laboratori, show cooking, spettacoli, tavole rotonde e conferenze, serate gastronomiche. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
