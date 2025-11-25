Torino Film Festival premio alla carriera a Juliette Binoche

Tv2000.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Festival di Torino l’attrice francese Juliette Binoche debutta nella regia e riceve il premio stella della Mole. Al Tg2000 si racconta tra cinema e vita. Servizio di Fabio Falzone TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

torino film festival premio alla carriera a juliette binoche

© Tv2000.it - Torino Film Festival, premio alla carriera a Juliette Binoche

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

torino film festival premioJacqueline Bisset, di nuovo stella al Torino Film Festival 2025, si racconta: «Basta col narcisismo a oltranza. Mastroianni? Mi intimidiva tantissimo» - Jacqueline Bisset premiata al Torino Film Festival 2025: dal red carpet che la conferma icona sexy a 82 anni all'intervista senza filtri tra aneddoti e curiosità ... Da vogue.it

torino film festival premioAl Torino Film Festival è il giorno di Juliette Binoche e a Vanessa Redgrave - La Binoche ritirerà il premio in sala stampa, al Museo della Radio e della Tv di via Verdi, alle 13, per poi incontrare il pubblico di Torino alle 18 al Cinema Romano (sala 2) in occasione della ... Riporta torinoggi.it

torino film festival premioTorino Film Festival: Antonio Banderas su Almodovar, l’operazione al cuore e il nuovo film - Antonio Banderas con la sua verve ha conquistato pubblico e giornalisti al Torino Film Festival 2025: l'hanno premiato e lui si è confessato. Come scrive style.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Torino Film Festival Premio