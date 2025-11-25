Torino Film Festival premio alla carriera a Juliette Binoche

Al Festival di Torino l’attrice francese Juliette Binoche debutta nella regia e riceve il premio stella della Mole. Al Tg2000 si racconta tra cinema e vita. Servizio di Fabio Falzone TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Torino Film Festival, premio alla carriera a Juliette Binoche

Tra i grandi attori presenti al 43^ Torino Film Festival c’è anche Juliette Binoche, che ha ricevuto il premio Stella della Mole del Museo Nazionale del Cinema di Torino. Dopo aver frequentato corsi di teatro con Jean-Pierre Martino e Véra Gregh, Juliette Binoch - facebook.com Vai su Facebook

Tra i grandi registi presenti al 43^ Torino Film Festival c’è anche il divertentissimo Terry Gillian, che ha ricevuto il premio Stella della Mole del Museo Nazionale del Cinema di Torino. #terrygillian #torinofilmfestival #cinéma #torino #turin Vai su X

