Torino-Como le pagelle | Addai fa il fenomeno 7.5 Vlasic non si arrende | 6

Gazzetta.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nico Paz torna al gol (7), Baturina segna la prima rete in Serie A (6,5), Perrone fondamentale. Casadei e Asllani di sostanza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

torino como le pagelle addai fa il fenomeno 75 vlasic non si arrende 6

© Gazzetta.it - Torino-Como, le pagelle: Addai fa il fenomeno, 7.5. Vlasic non si arrende: 6

Altre letture consigliate

torino como pagelle addaiPagelle Torino-Como 1-5: Addai imprendibile, Vlasic ci prova, Perrone ricama e Nico Paz torna al gol - Il Como vince in goleada in casa del Torino e sale al sesto posto scavalcando la Juventus: a segno due volte Addai, torna al gol anche Nico Paz ... Come scrive sport.virgilio.it

Le pagelle di Torino-Como 1-5: show calcistico di Addai, Nico Paz, Jacobo Ramon, Perrone e non solo. Toro bocciato in blocco - 5 con le pagelle della partita: il migliore è difficile da trovare tra i calciatori del Como, che hanno disput ... Da eurosport.it

torino como pagelle addaiVOTI fantacalcio Torino-Como: super Addai, Perrone come Nico Paz e Ramon! Disastro Paleari - Voti fantacalcio Torino Como 12^ giornata: vuoi sapere chi sono stati i migliori e i peggiori della partita? Come scrive fantamaster.it

Cerca Video su questo argomento: Torino Como Pagelle Addai