Il profilo genetico rilevato sul corpo della giovane stuprata a Tor Tre Teste a Roma non combacia con quello dei tre ragazzi di origine nordafricana fermati poco dopo il fatto. Un elemento che, secondo gli investigatori, non esclude del tutto il loro coinvolgimento, almeno per la rapina visto che sull'autovettura dove si trovava la coppietta sono state repertate dalla polizia scientifica le impronte palmari dei tre. Continuano le indagini condotte dalla Squadra Mobile di Roma, coordinata della Procura capitolina, che lavora per individuare gli altri componenti della 'banda delle coppiette'. Il provvedimento di fermo nei confronti dei tre indagati, accusati di rapina in concorso e violenza sessuale di gruppo, si è basato su due elementi principali: il riconoscimento fotografico da parte delle vittime e il successivo rintraccio dei giovani che erano soliti bivaccare la zona del parco dalla parte di via del Pergolato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tor Tre Treste, caccia al violentatore. L'assalto del branco alla coppietta e il nodo del Dna