Top News Milan | Modric esalta i tifosi Capello avvisa i dirigenti E occhio a Maignan | tutto può cambiare

Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella mattina di oggi, martedì 25 novembre 2025: tante interviste su tematiche care ai rossoneri e news sorprendenti di calciomercato in particolare su un giocatore del Diavolo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Top News Milan: Modric esalta i tifosi. Capello avvisa i dirigenti. E occhio a Maignan: tutto può cambiare

Contenuti che potrebbero interessarti

Calciomercato Milan LIVE: Maignan è l'eroe del derby! La parata è storia, ma sul suo rinnovo non arrivano buone notizie. Il futuro è incerto? https://www.milannews24.com/ultimissime-calciomercato-milan/ #Maignan #Milan #Calciomercato #Rinnov - facebook.com Vai su Facebook

Inter, le news sulla formazione in vista del derby contro il Milan #SkySport #SkySerieA Vai su X

Modric: "Quando si è presentata l'opzione del Milan, per me è stata quella giusta" - In merito alla scelta di continuare la sua carriera al Milan, Luka Modric ha spiegato ad Arena Sport: Perché il Milan? Secondo milannews.it

Modric: "Amo il Milan: come storia e reputazione molto vicino al Real. Sono davvero felice" - Luka Modric non ha dovuto fare granché per entrare nel cuore dei tifosi del Milan, gli è bastato essere il fuoriclasse che è sempre stato. Si legge su milannews.it

Modric: “Amo il Milan, mi hanno accolto in modo fenomenale” - Luka Modric racconta i suoi primi mesi al Milan, l’accoglienza a Milano e i retroscena sull’addio al Real Madrid. Si legge su msn.com