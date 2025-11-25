Tommaso Paradiso venerdì esce il nuovo album ‘Casa Paradiso’
‘ Casa Paradiso’ è il nuovo progetto discografico di Tommaso Paradiso in uscita venerdì 28 novembre 2025 su tutte le piattaforme digitali e in tutti gli store fisici per Columbia RecordsSony Music Italy, già disponibile in preorder. È con questo album che il cantautore romano torna a casa e raccoglie nel suo luogo musicale storie, nostalgie, archivi emotivi e desideri, condensati in 10 canzoni che suonano come stanze abitate. Annunciato da un trailer cinematografico ed emozionale con le iconiche voci calcistiche di Fabio Caressa e Beppe Bergomi, ‘Casa Paradiso’ apre il suo percorso con i singoli e videoclip che l’hanno anticipato, ‘Lasciamene un po’’ – che ha scalato i vertici delle classifiche radiofoniche – e ‘Forse’, pubblicato il 14 novembre. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Scopri altri approfondimenti
Il live di Tommaso Paradiso in aprile sarà solo il primo di una serie di show di grido. Ipotesi navette per gli spettatori. - facebook.com Vai su Facebook
A Gorizia la data zero del tour di Tommaso Paradiso. Il 15 aprile il cantautore inaugura il rinnovato PalaBigot #ANSA Vai su X
Tommaso Paradiso, esce venerdì il nuovo singolo “Forse” - Tommaso Paradiso torna venerdì con il nuovo singolo "Forse", che anticipa l'uscita dell'album d'inediti "Casa Paradiso", prevista per il 28. Riporta spettakolo.it
Tommaso Paradiso, esce oggi il singolo Forse: testo e significato - Il brano è un ritratto di pensieri sospesi tra istinto, rimpianti e consapevolezza. Come scrive tg24.sky.it
Tommaso Paradiso esce con il nuovo singolo “Forse” - (askanews) – “Forse” è il nuovo singolo di Tommaso Paradiso da venerdì 14 novembre su tutte le piattaforme digitali per Columbia Records/Sony Music Italy. Come scrive msn.com