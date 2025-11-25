Tommaso Paradiso venerdì esce il nuovo album ‘Casa Paradiso’

Casa Paradiso’ è il nuovo progetto discografico di Tommaso Paradiso in uscita venerdì 28 novembre 2025 su tutte le piattaforme digitali e in tutti gli store fisici per Columbia RecordsSony Music Italy, già disponibile in preorder. È con questo album che il cantautore romano torna a casa e raccoglie nel suo luogo musicale storie, nostalgie, archivi emotivi e desideri, condensati in 10 canzoni che suonano come stanze abitate. Annunciato da un trailer cinematografico ed emozionale con le iconiche voci calcistiche di Fabio Caressa e Beppe Bergomi, ‘Casa Paradiso’ apre il suo percorso con i singoli e videoclip che l’hanno anticipato, ‘Lasciamene un po’’ – che ha scalato i vertici delle classifiche radiofoniche – e ‘Forse’, pubblicato il 14 novembre. 🔗 Leggi su Lapresse.it

