Tommaso Paradiso il racconto delle dieci canzoni dell’album Casa Paradiso

Casa Paradiso è il nuovo progetto discografico di Tommaso Paradiso, il racconto delle dieci canzoni che lo compongono. Casa Paradiso è il nuovo progetto discografico di Tommaso Paradiso in uscita venerdì 28 novembre 2025 su tutte le piattaforme digitali e in tutti gli store fisici per Columbia RecordsSony Music Italy, già disponibile in preorder. È con questo album che il cantautore romano torna a casa e raccoglie nel suo luogo musicale tutto ciò che conta: storie, nostalgie, archivi emotivi e desideri, condensati in 10 canzoni che suonano come stanze abitate. Annunciato da un trailer cinematografico ed emozionale con le iconiche voci calcistiche di Fabio Caressa e Beppe Bergomi, Casa Paradiso apre il suo percorso con i singoli e videoclip che l’hanno anticipato, Lasciamene un po’ – che ha scalato i vertici delle classifiche radiofoniche – e Forse, pubblicato il 14 novembre. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

