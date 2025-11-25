Tommaso Natale la martoriata via Luchino Visconti ex via Del Pesco nel degrado

Abbiamo tolto i cassonetti dei rifiuti dalle strade, abbiamo iniziato e continueremo a fare la differenziata, tolta l’immondizia dalle strade principali, ma una cosa non quadra. La via in questa foto è via Luchino Visconti, ex via Del Pesco, strada a tutti gli effetti fino ad oggi privata! Per la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Oggi la stampa scopre che a #Palermo è attivo un racket delle estorsioni nel mandamento di Tommaso Natale. Guarda caso, quello sotto cui ricade l’area dove mio marito è stato ucciso. #mafia Vai su X

Cerchi un appartamento già ristrutturato, spazioso e pronto da abitare? Questa soluzione fa per te! Appartamento Ristrutturato – 4 Vani | 107 mq | 2° Piano con Ascensore Via Olindo Guerrini – Palermo (Tommaso Natale / Partanna Mondello) €125.000 Vai su Facebook

Tommaso Natale, in via Giovanni Battista Santangelo buca pericolosa in strada - Sono veramente basito di come gestiscono le nostre strade, sta diventando un paradosso perché hanno fatto finta di mettere materiale nella ... Riporta mondopalermo.it