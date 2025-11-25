Tommaso Natale la martoriata via Luchino Visconti ex via Del Pesco nel degrado

Palermotoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Abbiamo tolto i cassonetti dei rifiuti dalle strade, abbiamo iniziato e continueremo a fare la differenziata, tolta l’immondizia dalle strade principali, ma una cosa non quadra. La via in questa foto è via Luchino Visconti, ex via Del Pesco, strada a tutti gli effetti fino ad oggi privata! Per la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Tommaso Natale, in via Giovanni Battista Santangelo buca pericolosa in strada - Sono veramente basito di come gestiscono le nostre strade, sta diventando un paradosso perché hanno fatto finta di mettere materiale nella ... Riporta mondopalermo.it

Cerca Video su questo argomento: Tommaso Natale Martoriata Via