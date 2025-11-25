Tombola Storica Napoletana del 1734 | torna il gioco spettacolo del Natale a Napoli

Durante il ponte dell’Immacolata, ritorna il tradizionale, istruttivo e divertente giocospettacolo del Natale a Napoli.A Palazzo Venezia a Spaccanapoli, ben tre spettacoli:domenica 7 dicembre 2025, ore 18,00lunedì 8 dicembre 2025, ore 18,00 e ore 20,30Adattissimo ai bambini:TOMBOLA STORICA. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Tombola storica napoletana per l’8 dicembre - Vi aspettiamo per il ponte dell’Immacolata a Palazzo Venezia a Spaccanapoli, offrendovi ben tre date: domenica 7 dicembre 2025, ore 18,00 lunedì 8 dicembre 2025, ore 18,00 e ore 20,30 Il ... Riporta napolivillage.com

La tombola napoletana: il simbolo dell’arte e della creatività partenopea - Era precisamente il 1734 quando re Carlo III di Borbone, sotto consiglio del suo padre spirituale, vietò ai sudditi il gioco durante i giorni che precedevano il Natale. Come scrive fanpage.it

Tombola napoletana, cos’è il gioco di Capodanno 2025/ Tradizioni, regole, significato dei numeri, 31 dicembre - La Tombola napoletana, il gioco tradizionale di Capodanno: ecco da dove nasce la tradizione, quali sono le regole e come interpretare i numeri A Capodanno la Tombola napoletana è uno dei protagonisti ... Si legge su ilsussidiario.net

