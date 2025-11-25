Tivù Verità | Famiglia nel bosco l' analisi di Alberto Bagnai

Laverita.info | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alberto Bagnai, deputato della Lega, conosce molto bene la realtà abruzzese e si è interessato del caso dei Trevallion. Notando alcune criticità. 🔗 Leggi su Laverita.info

FAMIGLIA ISOLATA NEL BOSCO/ Quando l’ideologia (ambientalista) produce solo marginalità e crisi - In un’area boschiva priva di acqua corrente, elettricità, gas e servizi igienici, una coppia di origine anglosassone ha scelto di crescere i propri tre figli – una bambina di 8 anni e due gemelli di 6 ... Segnala ilsussidiario.net

Famiglia con tre figli vive nel bosco senza elettricità e con la scuola da casa. La Procura: «I bambini vanno allontanati» - Il caso è emerso il 23 settembre 2024, quando l’intera famiglia è stata ricoverata per un’intossicazione da funghi raccolti nel bosco limitrofo all’abitazione. Scrive ilgazzettino.it

La famiglia isolata nel bosco e la scelta dell’unschooling per educare i figli: cos’è e cosa dice la legge - Il caso della famiglia che viveva isolata nei boschi del Chietino, senza mandare i figli a scuola, ha riportato l’attenzione sull’unschooling, un metodo educativo che rifiuta programmi, lezioni e ... fanpage.it scrive

