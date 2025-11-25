Tivù Verità | Famiglia nel bosco l' analisi di Alberto Bagnai

Alberto Bagnai, deputato della Lega, conosce molto bene la realtà abruzzese e si è interessato del caso dei Trevallion. Notando alcune criticità. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Tivù Verità | Famiglia nel bosco, l'analisi di Alberto Bagnai

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

La verità? È che dovremmo fare tutti come la famiglia del bosco e mandare in culo questa civiltà che ci spreme, che ci chiede tutto in cambio delle briciole. Riflessioni finali sulla vicenda della famiglia che viveva nei boschi e a cui sono stati tolti i due figli. 1) Apr - facebook.com Vai su Facebook

Spunta un’altra verità: il bosco di Palmoli dove si trova il casolare della famiglia Trevallion fa parte di un’area oggetto di un progetto per la realizzazione di un parco eolico. Ovviamente, la presenza di residenti ostacola il piano. Vai su X

FAMIGLIA ISOLATA NEL BOSCO/ Quando l’ideologia (ambientalista) produce solo marginalità e crisi - In un’area boschiva priva di acqua corrente, elettricità, gas e servizi igienici, una coppia di origine anglosassone ha scelto di crescere i propri tre figli – una bambina di 8 anni e due gemelli di 6 ... Segnala ilsussidiario.net

Famiglia con tre figli vive nel bosco senza elettricità e con la scuola da casa. La Procura: «I bambini vanno allontanati» - Il caso è emerso il 23 settembre 2024, quando l’intera famiglia è stata ricoverata per un’intossicazione da funghi raccolti nel bosco limitrofo all’abitazione. Scrive ilgazzettino.it

La famiglia isolata nel bosco e la scelta dell’unschooling per educare i figli: cos’è e cosa dice la legge - Il caso della famiglia che viveva isolata nei boschi del Chietino, senza mandare i figli a scuola, ha riportato l’attenzione sull’unschooling, un metodo educativo che rifiuta programmi, lezioni e ... fanpage.it scrive