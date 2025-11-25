Titolo Juve Borsa | quotazioni e info utili sulle azioni bianconere
Titolo Juve Borsa: Juventus FC è un club quotato in borsa. Ecco le informazioni utili sulle quotazioni del titolo e delle azioni Juve. Titolo Juve Borsa – Ecco tutte le informazioni sull’andamento in borsa delle quotazioni Juventus Football Club Spa. 2,36 EUR (-3,44 % ) Ore 17.45 del 25 NOVEMBRE 2025. Apertura 2,45 Massimo 2,47 Minimo 2,35 Capitalizz. 925,06 Mld Chiusura prec. 2,44 Titolo Juve Borsa – Tutte le info in tempo reale per le quotazioni e le azioni Juve (Questo servizio viene aggiornato dalla nostra redazione con cadenza sporadica, solo ai fini giornalistici legati alla contemporaneità) TITOLO JUVE BORSA: FAQ INVESTITORI E AZIONISTI. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
