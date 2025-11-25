Tinder | due pop-up esperienziali da Milano a Salerno
Da Milano a Salerno, due pop-up esperienziali portano offline la curiosità e la spontaneità che nascono su Tinder con la “Crush Library”. Si tratta di una nuova campagna esperienziale itinerante europea che celebra la curiosità e la spontaneità della Gen Z, trasformando i luoghi più inaspettati –. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
